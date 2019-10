(ANSA) – TORINO, 24 OTT – Ha aperto gli occhi la bimba di due anni e mezzo travolta lo scorso 8 ottobre da un suv davanti ad un asilo a Chieri, nel Torinese. Ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, diretto dalla dottoressa Paola Peretta, comincia ad essere cosciente e reagisce agli stimoli. La prognosi resta riservata. La bambina era stata investita fuori da scuola, insieme ad altri coetanei. L’auto, una Toyota Land Cruiser parcheggiata davanti all’asilo, è scivolata lungo la strada in pendenza travolgendo la bambina e, con lei, alcuni compagni, feriti in modo non grave. L’uomo che ha posteggiato la macchina, il fratello di una delle titolari dell’istituto, è stato denunciato dalla Procura per lesioni personali stradali gravissime. (ANSA).