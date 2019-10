(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Graphic Designer, personal boxing di cross-boxing, tecnico federale di pugilato e ‘guerriera’ del ring. Ma soprattutto campionessa d’Europa dei superleggeri. Tutto questo è Silvia Bortot, che domani sul quadrato del PalaFerolli di San Bonifacio difenderà il titolo continentale dall’assalto della belga Djemilla Gontaruk. L’avversaria è più giovane della Bortot e con più esperienza nel pugilato, ma la campionessa in carica è sicura di farcela. “Sul fatto di combattere in Italia – spiega la Bortot -, posso dire che ci sono i pro e i contro. Combattere in casa e da campionessa in carica è fantastico, ma c’è il peso di non voler deludere il tuo pubblico e di fare una prestazione da detentrice della cintura”. La Gontaruk è più giovane ma più esperta per via del maggior numero di match disputati? Anche questo non sembra un problema. “L’esperienza può essere un fattore a suo favore, ma credo che non avrà peso – spiega la Bortot -. Quanto all’età, non sono preoccupata perché mi sento in forma. Spero di dare spettacolo”.