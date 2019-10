LA PAZ. – Il presidente e candidato alla rielezione Evo Morales ha celebrato la sua “vittoria al primo turno” in una conferenza stampa oggi a La Paz, non risparmiando una dura accusa al suo sfidante, l’ex presidente centrista Carlos Mesa, di essersi trasformato da “codardo a delinquente”.

Secondo lo spoglio ufficiale realizzato dal tribunale supremo elettorale (Tse), con il 98,08% delle schede scrutinate, Morales sta ottenendo il 46,77% dei voti e Mesa il 36,75%, il che significa un margine appena maggiore dal 10% richiesto dalla legge elettorale per una vittoria al primo turno.

Parlando nella “Casa Grande del Pueblo” di La Paz, riferisce il quotidiano La Razon, il capo dello Stato ha sottolineato che nell’1,92% da scrutinare vi possono essere molti voti provenienti dalle zone rurali, “di gente che normalmente mi sostiene”.

Successivamente ha spiegato che il suo avversario è passato da “codardo a delinquente” per aver incoraggiato mobilitazioni che si sono trasformate in atti di violenza in cui sono state distrutte le installazioni dei tribunali elettorali in almeno cinque dipartimenti.

“Tutto il popolo boliviano sapeva che era un codardo – ha concluso – ora è stato dimostrato che non solo era un codardo, ma che era anche un delinquente”.