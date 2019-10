(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Il presidente del Cile Sebastián Pinera ha annunciato l’invio al Congresso cileno di un disegno di legge per annullare l’aumento delle bollette elettriche, primo provvedimento della cosiddetta “Agenda Sociale” da realizzare in risposta all’ondata di proteste che sta colpendo il Paese. Lo riporta il sito di Radio Bio Bio. Il presidente ha poi riferito che sta lavorando, insieme ai capi della Difesa nazionale, a un piano di normalizzazione per ridurre i periodi di coprifuoco e per arrivare a porre fine agli stati di emergenza nel Paese. Oggi è il secondo giorno di sciopero generale in Cile, indetto da una ventina di organizzazioni sociali e sindacati e realizzato nonostante la permanenza dello stato di emergenza che vieta le manifestazioni pubbliche. Pinera ha affermato che la situazione dell’ordine pubblico sta migliorando, così come la normalizzazione dei servizi, e ha sottolineato il valore del lavoro dei militari e della polizia negli ultimi giorni.