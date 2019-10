(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Stasera abbiamo toccato con mano il brutto del calcio, perché abbiamo disputato una grande partita contro una squadra di valore e abbiamo perso. E’ difficile digerire queste sconfitte, ma bisogna guardare avanti. Ci era già capitato, purtroppo, alla squadra non ho nulla da rimproverare stasera”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, commenta a Sky Sport la sconfitta di misura sul campo del Celtic Glasgow. “Il secondo gol è un errore individuale, perché in quei casi non bisogna perdere la marcatura – aggiunge -. Però, i ragazzi hanno dato tutto e ancora possiamo qualificarci: abbiamo il Cluj in casa e ci sono 9 punti a disposizione. Cercheremo di sfruttare tutte le opportunità. Dopo questa prestazione avremmo meritato altro. La squadra deve continuare a lavorare, giocando così andremo lontani, bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare di più”.