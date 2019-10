(ANSA) – BOGOTÀ, 25 OTT – I governi di Argentina, Brasile, Colombia e Stati Uniti hanno sollecitato alla Bolivia di permettere all’Organizzazione degli Stati americani (Osa) di verificare il risultato delle elezioni presidenziali o, eventualmente, di accedere ad un ballottaggio quale meccanismo che garantisca il risultato delle votazioni presidenziali svoltesi domenica. In un comunicato pubblicato a Bogotà, i quattro Paesi hanno sottolineato di essere “preoccupati” per le “anomalie” presentatesi nel “processo di scrutinio in Bolivia, il 20 ottobre”. Per questo hanno chiesto alle autorità elettorali della nazione sudamericana di “lavorare con la Missione di osservazione elettorale (Moe) dell’Osa per garantire uno scrutinio trasparente e credibile”. “Nel caso che la Moe – si aggiunge – non fosse in grado di verificare i risultati del primo turno, rivolgiamo un appello alla Bolivia a restaurare la credibilità del suo sistema elettorale attraverso la ufficializzazione di un ballottaggio, libero, giusto, e trasparente, fra i due candidati più votati”.(ANSA).