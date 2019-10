(ANSA) – LA PAZ, 25 OTT – Il ministro della Giustizia e quello degli Esteri boliviani, Héctor Arce e Diego Pary, hanno partecipato ieri alla riunione straordinaria a Washington del Consiglio permanente dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa), affermando in quella sede che l’organismo, come garante dello stato di diritto nei Paesi che ne fanno parte, non può chiedere un ballottaggio nelle elezioni della Bolivia, perché questo dal punto di vista costituzionale non è appropriato. “L’Osa – ha detto Arce – è una istituzione garante dello stato di diritto e della democrazia in ciascuno dei 30 Paesi che ne fanno parte, e non può in alcun modo sollecitare, mettendo fra parentesi la Costituzione politica del nostro Stato, di indire un ballottaggio in termini non prescritti dal nostro testo costituzionale”. L’Osa ha sostenuto che per la Bolivia la migliore opzione sarebbe organizzare un secondo turno elettorale presidenziale, anche se il presidente Evo Morales dovesse ottenere una vittoria al primo turno con stretto margine. Arce ha quindi ripetuto che l’art.166, primo paragrafo, della Costituzione boliviana stabilisce che vince una elezione presidenziale il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti o, in subordine, con più del 40% e dieci punti di vantaggio sul suo principale avversario. “E’ impossibile considerare o pensare – ha poi osservato – che si possa alterare quello che stabilisce la Costituzione politica dello Stato sulla base di suscettibilità o su richiesta di persone o organismi nazionali e internazionali”. Comunque, ha infine assicurato, se i risultati del computo finale non daranno una differenza di più del 10% fra il primo e il secondo candidato (Carlos Mesa, ndr.), con sicurezza il partito Mas al governo rispetterà lo svolgimento del ballottaggio.(ANSA).