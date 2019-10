CARACAS – Este jueves, 24 de octubre, simpatizantes del Gobierno y de la oposición venezolana tomaron las calles. El oficialismo marchó en rechazo a la supuesta intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en países de América Latina. La oposición lo hizo en solidaridad con los zulianos por las fallas de los servicios públicos que atraviesan en su estado.

La ruta del gobierno de Nicolás Maduro inició en la Plaza La Candelaria y finalizó en Puente Llaguno, mientras que la movilización opositora arrancó en Los Dos Camino y tenía planeado concluir en la sede de Corpoelec, en El Marqués.

No obstante, las fuerzas de seguridad impidieron que la movilización de la oposición llegara a su destino. La Guardia Nacional Bolivariana instaló una pared metálica en la vía pública, unos metros antes de las oficinas de Corpoelec, y no permitió que avanzara la protesta opositora pese a la insistencia de algunos de los manifestantes.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, asistió a la concentración y explicó que la movilización no solo era para reclamar bienestar para un estado, sino para exigir el desarrollo y crecimiento del país.

“Esta lucha que estamos dando por el Zulia y las regiones de Venezuela, permitirá que tengamos un país para todos por igual, un país donde todos echen para adelante y podamos lograr el desarrollo de toda Venezuela”, expresó Guanipa.

Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, manifestó que la “izquierda bolivariana” resurgió en algunos países latinoamericanos por la mala gestión que han ejecutado los presidentes.

“Se han equivocado. Ha resurgido la izquierda bolivariana y revolucionaria. Ha resurgido la rebeldía de los pueblos. No hay manera que, como en Ecuador, el presidente les mienta y el pueblo se quede tranquilo. No hay manera de que en Chile el presidente les mienta y ese pueblo se quede tranquilo. No hay manera de que en Brasil y en Colombia no pase nada”, puntualizó.