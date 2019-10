(ANSAmed) – BEIRUT, 25 OTT – Il leader degli Hezbollah libanese, il sayyid Hasan Nasrallah, parlerà oggi in un discorso tv alle 16 locali (le 15 in Italia), mentre il Libano rimane paralizzato da proteste popolari e disobbedienza civile in quasi tutte le regioni del paese. Lo stesso Nasrallah e il movimento sciita filo-iraniano sono entrate nel mirino dei manifestanti, che chiedono la fine dell’intero sistema politico-confessionale vigente in Libano. All’inizio delle proteste una settimana fa, Nasrallah si era rivolto ai manifestanti invitandoli ad abbandonare le strade e ad affidarsi all’attuale governo, composto anche con ministri del Partito di Dio. Un invito respinto con forza dalla piazza, ingrossata da numerosi esponenti della base di Hezbollah.