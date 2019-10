(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Soltanto tre partite nel turno di questa notte in Nba e altrettante vittorie esterne. Il risultato più significativo è la sonante vittoria dei Los Angeles Clippers in casa dei Golden State Warriors. Sugli scudi Kawhi Leonard che ha iniziato alla grande la nuova stagione (21 punti e 9 assist). I Milwaukee Bucks sono andati a vincere a Houston, battendo i Rockets con il punteggio di 117-111 con una straordinaria gara del greco Giannis Antetocounmpo, autore di una tripla doppia (30punti, 13 rimbalzi e 11 assist) e uscito dal campo per falli 5 minuti prima della sirena. Il greco ha guidato i suoi alla vittoria in rimonta. Buon esordio con i Rockets per Russell Westbrook (24 punti e 16 rimbalzi) più in ombra quello di ‘barba’ James Harden, solo 14 punti e tanti errori. Infine successo degli Hawks di Atlanta contro i Detroit Piston per 117-100, con la sorprendente prova del 21enne Trae Young che firma ben 38 punti (oltre a 7 rimabalzi e 9 assist) dando un contributo notevole al successo estero dei suoi. (ANSA).