(ANSA) – AREZZO, 25 OTT – A1 temporaneamente chiusa tra le uscite di Valdarno e Arezzo, in direzione sud, a causa di un incidente verificatosi intorno alle 6 e che ha coinvolto tre tir: tre i feriti. Al momento, spiega Autostrade, sul luogo dell’incidente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione di Roma e 3 km verso Firenze, dove il traffico scorre su una sola corsia: uno dei tre mezzi pesanti ha invaso la carreggiata. A chi è diretto a Roma e ha già superato Firenze Autostrade consiglia di uscire a Valdarno, percorrere la strada regionale 69 in modo da raggiungere Arezzo per poi rientrare in autostrada. Per chi non hanno ancora superato Firenze il consiglio è di uscire a Firenze Impruneta, percorrere il raccordo Firenze-Siena e successivamente il raccordo Siena-Bettolle, in modo da raggiungere Valdichiana e rientrare in autostrada. Percorso inverso consigliato per gli utenti provenienti da Roma e diretti verso Firenze.