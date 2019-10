(ANSA) – MILANO, 25 OTT – Una docente dell’Università dell’Insubria è stata chiamata dall’Institut des Hautes Études Scientifiques di Parigi, uno dei più prestigiosi in matematica e fisica a livello mondiale e che può vantare sette medaglie Fields tra i suoi professori dalla sua fondazione. Per la prima volta l’ateneo offre una Visitor Chair a una donna: è Olivia Caramello, 34 anni, docente di matematica che ha studiato a Cambridge e si è distinta per aver elaborato la teoria dei ‘ponti’ topos-teoretici. Da gennaio sarà titolare della Israel Gelfand Chair dell’Ihes, cattedra simbolo dell’eccellenza scientifica già assegnata a ‘world class scientists’ come Francis Brown dell’Università di Oxford, Dennis Gaitsgory di Harvard e Sergiu Klainerman di Princeton. E’ una cattedra triennale che permette di visitare l’Istituto per diversi mesi all’anno, tenere corsi e seminari, animare delle attività scientifiche e invitare collaboratori. Olivia Caramello è considerata “un’erede spirituale” di Alexandre Grothendieck, il celebre matematico che ha lavorato all’Ihes fin dalla sua fondazione: a riconoscerle questo ruolo di prosecutrice della sua opera nell’ambito dei topoi sono le Medaglie Fields Alain Connes e Laurent Lafforgue. “Sono molto onorata di ricevere questo importante riconoscimento, che premia il lavoro di tanti anni e mi offre grandi opportunità di sviluppo della mia ricerca, grazie alla frequentazione con gli eminenti matematici e fisici dell’Ihes. Questa cattedra ha un significato speciale per me”, ha commentato con soddisfazione Olivia Caramello.(ANSA).