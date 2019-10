(ANSAmed) – BEIRUT, 25 OTT – Il vuoto istituzionale porta al caos e non si esclude che possa esserci la guerra civile: lo ha detto Hasan Nasrallah, il leader degli Hezbollah libanesi filo-iraniani, in un discorso tv mentre il Libano è da otto giorni attraversato da massicce proteste popolari anti-governative. Nasrallah ha detto che Hezbollah si impegna a spingere il governo verso le già proposte “riforme economiche” ma che non consentirà la caduta del governo, di cui il movimento sciita fa parte, né elezioni anticipate.