(ANSA) – WASHINGTON, 25 OTT – Dura reazione dei dem alla decisione del dipartimento di giustizia di trasformare l’indagine amministrativa sulle origini del Russiagate in inchiesta penale. In una nota, i presidenti delle commissioni intelligence e giustizia della Camera, che conducono l’indagine di impeachment, sostengono che essa “solleva nuove profonde preoccupazioni che il dipartimento di giustizia sotto l’attorney general Barr abbia perso la sua indipendenza e sia diventato un veicolo per la vendetta politica del presidente Trump”.