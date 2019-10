(ANSA) – MILANO, 25 OTT – ‘Non deve più succedere una cosa del genere a scuola’. È il senso di un messaggio della famiglia di Leonardo, con cui si è concluso il funerale del bimbo di sei anni morto a Milano dopo essere caduto nella tromba delle scale della sua scuola elementare. Al termine della funzione, uno zio paterno del piccolo ha letto un messaggio a nome del nipote: “Cari mamma e papà, non piangete. Sono stato un bambino felice e continuerò a esserlo, grazie per tutto l’amore che mi avete dato in ospedale, voi e i vostri amici. Non voglio che succeda più una cosa del genere a scuola, promettetemelo. Sarò con voi ogni giorno, sarò la vostra forza. Il vostro piccolo Leo”. Un lungo applauso ha poi salutato l’uscita del feretro dalla chiesa.