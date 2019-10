(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali del torneo ATp di Vienna, battendo in due set il russo Andrey Rublev con il punteggio di 7-5, 7-6. Al prossimo turno, il tennista romano affronterà il vincente del match tra l’austriaco Dominic Thiem e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. La vittoria consente a Berrettini di mantenere l’ottavo posto della Race to London, che vale l’accesso alle Atp Finals.