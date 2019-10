ROMA. – Sballo, affari e morte per un business di 50 milioni di euro all’anno nella Capitale. Cresce il consumo di droga e si gonfiano i portafogli dei boss delle piazze di spaccio romane, dal centro alla periferia. L’omicidio di un 24enne, ucciso durante l’acquisto di droga da due giovani che avevano poi tentato di rapinare la fidanzata, è solo l’ultimo di una serie di episodi avvenuti a Roma negli ultimi mesi, che hanno riacceso i riflettori sul fenomeno del traffico e dell’assunzione di stupefacenti in costante crescita a Roma.

Nel luglio scorso il carabiniere Mario Cerciello Rega era stato ucciso a coltellate da un turista americano mentre cercava di fermarlo dopo che il giovane aveva tentato di comprare droga. Alcuni giorno dopo, sempre nella Capitale, si era invece verificata l’ennesima esecuzione criminale con l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik’, l’ex capo ultrà della Lazio con un passato legato al traffico di cocaina.

Dai dati che emergono nel ‘Rapporto Mafie nel Lazio’ ogni anno vengono sequestrate in media 7 tonnellate di droga a Roma a fronte di migliaia di arresti. E i clan continuano spartirsi il mercato degli stupefacenti nella Capitale. Tra quelli più attivi nel traffico, ci sono soprattutto quello nella zona est come i Casamonica, il gruppo Senese e i Gallace mentre i Fasciani e gli Spada sono su litorale.

Una delle caratteristiche dello spaccio romano sono le cosiddette piazze ‘aperte’ come quelle del centro storico o dei quartieri della movida di San Lorenzo e Trastevere, dove la droga viene comprata in strada, e quelle ‘chiuse’ in periferia, con sentinelle e telecamere che sorvegliano lo spaccio.

Tra queste ultime, quelle con gli affari più fiorenti sono quella di San Basilio (Papillo, Cimmino, Cataldi e Gallace), Tor Bella Monaca (Senese, Moccia, Cordaro), Primavalle (Domizzi, Mazza e Martinelli, Ostia (Fasciani,Spada), Tuscolano (Pelle-Pizzata Pagnozzi e Casamonica), Romanina (Casamonica), Quadraro (Senese e Casamonica) e Quarticciolo (Molé e Pagnozzi).

Alcuni clan hanno messo le mani sulle zone più centrali, come Monteverde (Gruppo Proietti-Galletti) ne il Quartiere Africano (clan Pelle-Pizzata e Mazzagatti). Piazze di spaccio che sono supermercati dello sballo e dove si vende di tutto: dall’hashish agli acidi, dalla cocaina all’eroina.

Secondo un rapporto – presentato nel 2019 – dell’Agenzia europea che si occupa del tema delle droghe, in Italia la cannabis è il tipo di sostanza consumata più di frequente dagli italiani. A variare da un anno all’altro è soprattutto il tipo specifico di derivato della cannabis oggetto di sequestro da parte delle autorità: nel 2018 si è trattato soprattutto di hashish, mentre nell’anno precedente era stata ben maggiore la quantità di marijuana.

E nell’ultimo anno circa il 20% dei giovani fra 15 e 34 anni ne ha fatto uso (in questa fascia di età un 24,2% di uomini e il 17,5% donne). A seguire – nei sequestri – ci sono cocaina eroina e metanfetamine. A fronte di oltre 70mila reati in materia di droga. E in Italia, per sequestri di cannabis, il nostro Paese è secondo solo alla Turchia.

(di Lorenzo Attianese/ANSA)