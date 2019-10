ROMA. – Alexa, l’assistente vocale di Amazon, festeggia il primo anno in Italia, un anno in cui ha risposto a 600 milioni di domande dei nostri connazionali. Alexa ha esordito nel Belpaese il 24 ottobre del 2018 e da allora, sottolinea l’azienda di Seattle, ha consentito agli utenti di ascoltare – attraverso gli smart speaker Echo – decine di milioni di canzoni, tanto da poter riprodurre musica per 3.500 anni.

In questo primo anno la community degli sviluppatori è passata da 3mila a 26mila membri, e le “Skill” a disposizione degli utenti sono cresciute da 400 a oltre 3mila. Tra queste, le notizie di Ansa, Corriere, Repubblica, Gazzetta dello Sport, Rai News e SkyTg24, le ricette di GialloZafferano, le previsioni di 3Bmeteo, i giochi come Trivial Pursuit e diverse radio, da Rds a radio24 , Da Radio 105 a Radio Deejay.

In occasione del compleanno, Amazon porta in Italia tre nuovi smart speaker. Echo Studio è il più potente, con 5 altoparlanti direzionali e una tecnologia di adattamento alla stanza che rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente. A questo si aggiungono il nuovo Echo, che cambia design e potenzia il suono, e il più piccolo Echo Dot con orologio.