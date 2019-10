(ANSA) – PECHINO, 25 OTT – Maserati si ritira dai Golden Horse Awards, gli “oscar” del cinema in Asia tenuti ogni anno a Taiwan, con un annuncio postato sul suo account Weibo, il Twitter in mandarino. Maserati, in risposta a “recenti articoli di stampa” sul fatto che avesse già rinnovato la sponsorship, “rispetta sempre l’integrità territoriale, la storia e la cultura della Cina, e sostiene con forza il principio della ‘unica Cina’”, si legge nel testo. Il festival, dallo scorso anno, è diventato un altro motivo di tensione tra Taipei e Pechino.