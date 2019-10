(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Il premio alle 11 giocatrici top del campionato è la novità della nona edizione del “Gran Galà del calcio Aic”, appuntamento organizzato dall’Associazione italiana calciatori. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti Aic si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano. Alla presenza delle massime autorità del calcio italiano, sarà una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata. Verrà premiato quello che per il 2019 è stato votato come l’undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore e calciatrice top della stagione. Ma ci sarà spazio anche per altre sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato. La giuria sarà formata da allenatori, arbitri, giornalisti, Ct ed ex Ct della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori e calciatrici di A.