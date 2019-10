(ANSA) – ANCONA, 25 OTT – Federico Talè, consigliere regionale delle Marche con delega alla sanità, eletto nelle file del Pd, sceglie Renzi e il suo nuovo partito Italia Viva. “Ho deciso di aderire al progetto politico di Italia Viva – spiega in una nota – dopo un lungo confronto telefonico che ho avuto proprio questa mattina con Matteo Renzi”. E’ il secondo consigliere regionale a lasciare dopo il capogruppo Fabio Urbinati. Per Talè, 47 anni, di Mondavio (Pesaro Urbino), non è stata una scelta facile: “lasciare un partito dopo molti anni è anche una scelta umana. L’ho fatta riconoscendo in Italia Viva quel positivo e coraggioso tentativo di promuovere politiche riformiste e progressiste su sviluppo, lavoro e diritti che ho sempre sostenuto. Ho aderito con entusiasmo ad una formazione politica liberale e moderata, un passaggio naturale rispetto al mio percorso politico. I valori del centrosinistra sono fuori discussione, ma oggi è la loro attuazione a lasciare perplessi”. La decisione sulla delega “spetta al presidente Ceriscioli”. Anche Talè è disposto a proseguire con “l’unico obiettivo di continuare a garantire la maggiora salvaguardia possibile al diritto alla salute e al benessere di ciascun cittadino”. “Se vogliamo ricostruire un partito a misura di cittadino è il cittadino che dobbiamo mettere al centro, in ogni scelta – osserva Talè -. Credo che Italia Viva sappia coltivare quella capacità straordinaria quanto rara, di ascoltare e rispondere davvero ai problemi della gente. Matteo Renzi è un leader contemporaneo, parla il linguaggio degli italiani di oggi. Un bel vantaggio rispetto a certi approcci ‘politichesi’ pieni di retorica ma poi incapaci di affrontare davvero le questioni nella loro sostanza”.