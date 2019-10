CARACAS – El gremio de las enfermeras protestó este viernes frente a la Sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, y anunció un paro nacional de 24 horas a realizarse el próximo 30 de octubre.

Acompañada por representantes del gremio de enfermeras y la sociedad civil, Ana RosarioContreras informó sobre la consignación de un documento en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del cual reseñan los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura y rechazan la representación de Maduro en la Comisión para los Derechos Humanos de dicho organismo mundial.

Ana Rosario Contreras, presidenta del gremio de enfermería aclaró que “a diferencia de los responsables de garantizar la salud”, las enfermeras jamás han abandonado las emergencias. “Siempre vamos a atender aquellos servicios que no sean susceptibles a interrupción, como emergencia, parto y terapia intensiva”, acotó.

No obstante, especificó que será donde esto exista porque “hay un alto porcentaje de estos servicios que están paralizados por falta de insumos y personal”.

“No aspiramos que el gobierno que dice presidir Nicolás Maduro mañana vaya a endilgarle al paro la incapacidad que ustedes han tenido para gerenciar la salud en Venezuela, ya que hoy tenemos un alto porcentaje de paro técnico en nuestros servicios de salud, donde los trabajadores estamos haciendo prácticas contemplativas porque no disponemos de insumos para dar atención de calidad”, fustigó.

Contreras además aclaró que su “lucha” es tanto para los trabajadores activos como los jubilados, porque asegura que éstos últimos están condenados a 150 mil bolívares, “que con eso no pueden ni siquiera comprar los hipertensivos”.

“No queremos irnos, queremos quedarnos construyendo una Venezuela donde no podamos ser perseguidos por pensar diferente, donde no tengamos temor por elevar nuestra voz de protesta, pero el gremio no tiene miedo, protestar es un derecho cuando sentimos que se nos está vulnerando algo tan fundamental como la alimentación, la educación y la salud, que en este momento el Estado que dice presidir Nicolás Maduro, no nos está garantizando, colocando a los trabajadores del sector salud en la más extrema pobreza”, indicó.

“No estamos dispuestos a continuar en la catástrofe humanitaria en la cual se ha convertido nuestro ejercicio profesional, ni a seguir viendo morir a más pacientes por falta de insumos ni ser cómplices de esta situación que vive Venezuela que se ha convertido en un genocidio. Hoy las razones abundan: la grave situación de hambre a la que nos somete la dictadura nos ha hecho tomar la decisión de volver a la calle como lo hicimos el 25 de junio de 2018”.

“Sentimos vergüenza de que un régimen violador de los derechos humanos hoy sea miembro de tan importante comisión. Ratificamos además el informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y el informe de la comisión de encuestas del Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los cuales se evidencia la violación a la libertad sindical, el paralelismo sindical y las violaciones a los derechos de los trabajadores en Venezuela”.

La también coordinadora nacional del Movimiento de Trabajadores de Voluntad Popular, instó a los venezolanos a respaldar el reclamo del gremio de enfermeras y convertir toda molestia en acción para volver a salir a las calles del país a luchar por la democracia y la libertad de todos los venezolanos.