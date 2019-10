ROMA. – La prima giornata di libere a Phillip Island si è chiusa con la conferma che la Yamaha in Australia va forte, soprattutto quella di Maverick Vinales, autore del miglior tempo sia sotto la pioggia del mattino, sia con il sole pomeridiano (quasi mezzo secondo inflitto al secondo, Andrea Dovizioso, nella classifica combinata).

Ma la scena l’ha rubata l’ennesimo salvataggio show di Marc Marquez, sempre più funambolo delle due ruote. Applausi a scena aperta per il campione del mondo quando, percorrendo la curva 10, ha improvvisamente perso l’anteriore e la sua Honda si è ‘stesa’, raggiungendo una inclinazione di oltre 70 gradi. Invece di lasciarsi andare, lo spagnolo ha dato gas e fatto perno sul ginocchio, riuscendo a rialzare la moto tra le ovazioni del pubblico. “Ho battuto un altro record” ci ha poi scherzato su.

Non aveva invece voglia di ridere Fabio Quartararo, incappato durante la Fp1 in una brutta caduta che gli ha impedito di prendere parte alla sessione pomeridiana. Il francese della Petronas Yamaha non si è rotto nulla, ma ha un ematoma alla caviglia sinistra. Comunque sabato sarà in pista. Solo uno spavento, invece, per Andrea Iannone (Aprilia) che si è visto attraversare la strada da un canguro.

Il meteo è previsto capriccioso per tutto il fine settimana, ma domani tenderà a peggiorare. Quindi tutti hanno spinto per entrare nella top ten. Oltre a Vinales e Dovizioso, ce l’hanno fatta Cal Crutchlow, Danilo Petrucci, Jack Miller, Marquez, Valentino Rossi, Alex Rins, Franco Morbidelli e Aleix Espargaro.

“Abbiamo trovato un set-up davvero ottimo e sono rimasto in pista per tanti giri, anche anche sul bagnato, perché qui bisogna sempre riscaldare molto bene le gomme, continuando a girare con un ritmo costante – ha commentato Vinales, vincitore in Australia nel 2018 – La gara è una storia completamente diversa. Ma mi sento bene con il bilanciamento della moto e questa è la cosa più importante in questo momento”.

“Domani potrebbe piovere e quindi era importante stare nei primi 10 – le parole di Dovizioso – Sono riuscito a fare un bel tempo proprio alla fine del turno e, anche se in generale non ho ancora un gran feeling, sono nel gruppo dei migliori”.

“Nel mio giro veloce non sono riuscito a trovare un buon tempo, ma il ritmo c’è. Sto guidando meglio di quanto mi aspettassi perché sapevo che Vinales e la Yamaha sarebbero stati forti qui, ma non siamo lontani” si è rallegrato Marquez, sesto a 597 millesimi dal connazionale.

“Il mio ritmo è abbastanza buono. In entrambe le condizioni mi sono sentito a mio agio, non così male anche sul bagnato – ha spiegato Rossi – Questa mattina ero quarto. Anche con il consumo degli pneumatici eravamo messi bene. Ora dobbiamo lavorare per capire quali sono le gomme giuste per la gara”.