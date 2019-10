ROMA,. – Missione compiuta per Juve, Inter e Napoli, disastro annunciato per l’Atalanta, recriminazioni per le romane, e ora testa e gambe per un trittico di serie A che in una settimana assesterà la classifica.

La prima tornata di impegni sembra creata su misura per gestire la fatica con le favorite senza big match, che saranno invece per le inseguitrici visto che spiccano Roma-Milan, Fiorentina-Lazio e un interessante Torino-Cagliari.

Ma il calcio racconta che spesso le insidie arrivano improvvise per fare ancora piú male. Tutto indicherebbe, infatti, una comoda passeggiata bianconera per fare felici i tanti tifosi pugliesi. Il Lecce è una squadra propositiva, ricorda Sarri, e divertente, ma in casa le ha perse tutte.

“Dovremo stare attenti alla temperatura”, avverte il tecnico, sapendo che la sua Juve ogni tanto ha qualche battuta a vuoto, che in genere viene mascherata dalle perle dei suoi campioni. Alcuni dei quali domani potranno riposare, compreso Ronaldo che “prima o poi dovrà star fermo”. Col Lokomotiv Mosca ci é voluto super Dybala per raddrizzare la situazione (“mai avuto dubbi su di lui”), l’ampio turnover di qualitá che puó gestire Sarri dovrebbe mettere al riparo da sorprese.

Gioca in casa, ma forse ha un ostacolo piú subdolo, l’Inter che Conte ha traghettato alla vittoria sul Dortmund con baby Esposito al posto di Lukaku. Il pericolo rilassamento sara’ combattuto con argomenti forti dal tecnico che potrebbe far riposare il decisivo Lautaro.

“Noi guardiamo a noi stessi”, dice Conte di fronte alle ‘provocazioni’ di Agnelli. Il Parma puó schierare un tridente molto insidioso con la rivelazione Kulusevski, Gervinho e l’ex Karamoh. Una gara da prendere con le molle.

Vento in poppa per il Napoli che é tornato competitivo e vuole ridurre il distacco dal vertice. Super Mertens e il gioiello di Insigne, riappacificatosi con Ancelotti, hanno dribblato la trappola Salisburgo, ora c’e’ la trasferta di Ferrara e tocchera’ di nuovo a Milik mentre la difesa é sempre in emergenza. Manolas annuncia forfait. Nonostante la vena di Petagna la Spal ha perso 6 gare su 8.

L’incontenibile Atalanta in patria paga dazio all’esperienza e naufraga in Champions. Bisognerá vedere se l’inevitabile lezione di Guardiola lascerá strascichi con la robusta Udinese (due vittorie in tre gare e miglior difesa).

Molto delicato é il confronto all’Olimpico: la Roma perde i pezzi e l’arbitro inventa un rigore in Europa League. Il Milan affidato a Pioli punta su Calhanoglu dopo il pari beffardo col Lecce. Maggiore spettacolo é lecito attendersi invece dal posticipo Fiorentina-Lazio.

I viola con Ribery e Chiesa sono in ascesa e sará un duro esame con l’esperta Lazio di Immobile. Difficile prevedere uno 0-0. Molto interessante e’ il confronto di Torino: i granata sono in fase negativa, ma la squadra é ben costruita e ricca di talenti. Forse risente del nervosismo di Mazzarri , ma ci vorrrá calma e determinazione per affrontare il Cagliari di Nandez e Nainggolan, sorpresa della stagione.

L’esame-Toro fará capire dove possono arrivare i sardi. Stasera ci saraáil prologo col positivo Verona di Juric che ospita il Sassuolo che si e’ un po’ inceppato (tre sconfitte consecutive) nonostante la stagione boom di Berardi. Preziosi ha licenziato Andreazzoli e ha scelto in panchina il neofita Thiago Motta.

Ma urgono risultati e il Genoa riceve il Brescia di Tonali e Balotelli, che tornera’ nell’occasione titolare. Chiude il programma un’altra sfida delicata: il Bologna, che ha molte defezione e non potrá contare su Mihajlovic, tornato inospedale per curarsi, ospita la Samp fanalino di coda che Ranieri sta riorganizzando, come dimostra il buon esordio contro la Roma. Ma la strada per la salvezza sembra molto lunga.