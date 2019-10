(ANSA) – TORINO, 25 OTT – Un’anziana è morta all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo essere inciampata in un tombino in corso Brescia, angolo via Alessandria. Alcuni passanti l’hanno vista a terra svenuta, con una profonda ferita alla testa, e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione della polizia municipale, la donna, Edda Basso di 87 anni, avrebbe perso l’equilibrio vicino sulle strisce pedonali, a due metri dal marciapiede, per un dislivello di quasi due centimetri tra l’asfalto e la ghisa del tombino.(ANSA).