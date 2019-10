(ANSA) – VERONA, 25 OTT – il Sassuolo batte il Verona 1-0 al Bentegodi nell’anticipo del venerdì della nona giornata di serie A. Il risultato si sblocca solo a inizio ripresa, quando Djuricic batte di destro da fuori area per superare Silvestri sul palo opposto, un gol che vale la prima vittoria in trasferta per gli emiliani, che raggiungono i veneti a quota 9 e hanno ancora una gara da recuperare. I gialloblù, che hanno colpito due pali, sono alla quarta sconfitta stagionale, la seconda in casa.