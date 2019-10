(ANSA) – ROMA, 25 OTT – E’ stato Sebastian Vettel con la Ferrari il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp del Messico, in programma domenica sul circuito della capitale. Il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo con 1’16”607, un decimo più veloce di Max Verstappen su Red Bull e oltre quattro sull’altro ferrarista Charles Leclerc. Un po’ più staccate le Mercedes, con Valtteri Bottas, quarto a sei decimi da Vettel davanti a Lewis Hamilton, che paga quasi un secondo. Nessun tempo per Alex Albon, che dopo aver chiuso al terzo posto la prima sessione – dove Hamilton era stato il più veloce – si è andato a schiantare su un muretto distruggendo l’ anteriore della sua Red Bull. Ottimi tempi, sesto e settimo, per le Toro Rosso di Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Solo 14/a e 16/a le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, staccati di oltre due secondi.