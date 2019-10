(ANSA) – NEW YORK, 26 OTT – “Sono il front runner”, il favorito: l’età sarà un vantaggio durante la campagna elettorale che è una “maratona”. Lo afferma il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, in un’intervista a Cbs che andrà in onda domenica e di cui sono stati diffusi alcuni estratti. Le parole di Biden fanno riferimento alla sua debolezza nei sondaggi, con l’avanzata su Elizabeth Warren, e i dubbi e i timori legati alla sua età avanzata.(ANSA).