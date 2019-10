CARACAS – Con un comunicato stampa la Federación Venezuelana de Fútbol (FVF) ha diramato la lista dei 35 preconvocati per il doppio confronto amichevole con Paraguay (in programma il 15 novembre in Bangladesh) e Giappone (19 novembre ad Osaka).

Nella lista dei preconvocati ci sono gli “italiani” Tomás Rincón del Torino e Jhon Chancellor del Brescia. Nel gruppo dei giocatori che potrebbero partecipare a questa Tournée c’é anche l’italo-venezuelano Fernando Aristeguieta De Luca, attualmente in forza ai messicani del Monarcas di Morelia.

Rispetto ai convocati per i test contro Bolivia (vittoria 4 – 1) e Trinidad & Tobago (2 – 0) ci sono sei volti nuovi: Joel Graterol, José Contreras, Alexander González, Williams Velásquez, Ronaldo Lucena e l’ex Udinese Adalberto Peñaranda.

Questa la lista completa dei preconvocati

Portieri: Wuilker Fariñez (Millonarios, Colombia), Rafael Romo (Silkeborg, Danimarca), Joel Graterol (Zamora) e José Contreras (Deportivo Táchira).

Difensori: Ronald Hernández (Stabaek, Norvegia), Rolf Feltscher (LA Galaxy, Stati Uniti), Alexander González (Mirandés, Spagna), Jhon Chancellor (Brescia, Italia), Wilker Ángel (Grozny, Russia), Yordan Osorio (Zenit de St. Petersburgo, Russia), Mikel Villanueva (Málaga, Spagna), Nahuel Ferraresi (Porto “B”, Portogallo), Williams Velásquez (JEF United, Giappone), Roberto Rosales (C.D. Leganés, Spagna), Luis Mago (Palestino, Cile), Bernardo Añor (Caracas F.C.) e Gabriel Benítez (Zulia F.C.).

Centrocampisti: Tomás Rincón (Torino, Italia), Bernaldo Manzano (Deportes Tolima, Colombia), Yangel Herrera (Granada, Spagna), Renzo Zambrano (Portland Timbers, Stati Uniti), Ronaldo Lucena (Jaguares de Córdoba, Colombia), José Martínez (Zulia F.C.), Sergio Córdova (Augsburgo, Germania), Jhon Murillo (C.D. Tondela, Portogallo), Jefferson Savarino (Real Salt Lake, Stati Uniti), Juan Pablo Añor (Málaga, Spagna), Rómulo Otero (Atlético Mineiro, Brasile), Adalberto Peñaranda (AS Eupen, Belgio), Yeferson Soteldo (Santos, Brasile) e Darwin Machís (Granada, Spagna).

Attaccanti: Salomón Rondón (Dalian Yifang, Cina), Fernando Aristeguieta (Monarcas Morelia, Messico), Andrés Ponce (Grozny, Russia) e Jhonder Cádiz (Dijion FCO / Francia).

(di Fioravante De Simone)