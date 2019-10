CARACAS – Durante tantissimi anni il Deportivo Italia é stato uno dei grandi protagonisti del calcio venezuelano, sono tanti i campioni azzurri che hanno poi rinforzato la nazionale venezuelana. Domani, la ONG Venezuela Fútbol ed il Centro Italiano Venezolano di Caracas renderanno omaggio a questo club che sfortunatamente é uscito dai radar calcistici nel 2010.

Le attività sono iniziate ieri con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata agli azzurri. Domani, nel noto club di Prados del Este i soci ed i tifosi nostalgici del Deportivo Italia potranno divertirsi con una serie di iniziative dedicate a tutte la fasce d’età. Iniziando dai più piccoli, alle 9:00 del mattino, ci sarà una lezione di calcio capitanata da Sandro Villa (ex Deportivo Italia) coadiuvato da pezzi da novanta come Luis Mendoza Benedetto, Roberto Cavallo, Leonardo Fioravanti, Walter Pacifici, Donato Mucci, Hugo Paciocco, Lino Parrella, Pablo Giroletti, Orlando Torres, José Ramón “Mon” López, Antonio “Tony” Carrasco, Nelson Carrero, Pedro Alonso ed altri.

Questa iniziativa si svolgerà sul campo Roberto Prosperi, ex Deportivo Italia e scomparso a causa di un malore dopo aver giocato una partitella sul vecchio campo del CIV di Caracas (quello dove attualmente c’é il parco dei bambini).

“L’obiettivo di questa lezione di calcio è che i bimbi ed i giovani conoscano gli ex giocatori del Deportivo Italia che saranno omaggiati” – spiega Luis Vidal, direttore della ONG Venezuela Fútbol, aggiungendo – “Il secondo obiettivo è far capire ai genitori l’importanza dei diritti di formazione”.

Al termine della lezione sportiva, i presenti sugli spalti potranno godersi delle gare di calcio tra ex giocatori del Deportivo Italia e giocatori del CIV di Caracas.

Ricordiamo che dal vivaio sono usciti tanti campioni che hanno giocato non solo nella Primera División venezuelana, ma anche in giro per il mondo, possiamo ricordare i fratelli Cichero (Alejandro e Gabriel) e il loro padre Mauro (scomparso ad inizio 2019), Andrés Rouga, Roberto Cavallo, Giovanni “Gianni” Savarese, Walter Stipa, Renzo Scuteri, Oswaldo Vizcarrondo ed altri.

Alle 17:00, nel Salón Italia, ci sarò una conferenza aperta dove parteciperanno alcuni delle star del Deportivo Italia. Qui saliranno sul presidio personaggi come Vito Fasano (primo portiere venezuelano che ha giocato all’estero), Augusto Nitti (goleador nella Copa Libertadores), Pedro Lupo, Orlando Torres (ex giocatore ed allenatore degli azzurri), Roberto “Roby” Cavallo, Cerito Useche, Hugo Paciocco, Sandro Villa e Renzo Scuteri.

Durante l’evento si renderà omaggio ad alcuni personaggi scomparsi del Deportivo Italia e del Centro Italiano Venezolano come: Mauro Cichero, Roberto Prosperi, Pino Mannino, Maurizio “Tati” Mannino, Carlo Savarese, Nicolato, Matteo Coppola, Alessandro “Sandro” Serra, Pasquale Figliulo, Carmelo La Rocca, Aldo Marino e Talo.

Al termine dell’evento saranno consegnati dei certificati e delle targhe da parte del Centro Italiano Venezuelano e di Venezuela Fútbol.

(di Fioravante De Simone)