(ANSA) – NAPOLI, 26 OTT – Spacciatore con reddito di cittadinanza. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli) che hanno arrestato per spaccio il 58enne Francesco Colantuono, ufficialmente disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza. Lo hanno bloccato su via Brancaccio dopo che aveva spacciato ad una donna una dose di marijuana del peso di 6 grammi. Poi, perquisendo la sua auto, i militari hanno scoperto che era imbottita di droga: nel vano del cruscotto, del sedile passeggero e dietro al cambio hanno trovato un chilo e 350 grammi di marijuana e 202 grammi di hashish. Colantuono è ora ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.(ANSA).