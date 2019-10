(ANSA) – BEIRUT, 26 OTT – Le forze di sicurezza libanesi hanno spinto e trascinato via i manifestanti, che stamane si rifiutavano di spostarsi dai blocchi stradali nel centro di Beirut, per riaprire le strade chiuse durante una campagna di disobbedienza civile. I manifestanti avevano istituito diversi blocchi stradali intorno alla capitale e sulle principali autostrade per spingere il governo a dimettersi tra le proteste divampate a livello nazionale, ormai giunte al decimo giorno. Quando la polizia antisommossa si è spostata per eliminare i blocchi sulla tangenziale che collega Beirut da est a ovest molti manifestanti si sono seduti o sdraiati sull’asfalto. “Il popolo vuole far cadere il regime. Non siamo banditi, abbiamo diritti e li stiamo chiedendo”, sono alcune delle grida dei manifestanti. Alla fine, gli agenti sono riusciti a farli spostare. In altre città del Libano, i blocchi sono stati rimossi senza incidenti, mentre sull’autostrada lungo la costa a nord, un grande numero di persone si è sdraiato sull’asfalto