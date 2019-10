(ANSA) – NEW YORK, 26 OTT – La candidata democratica Kamala Harris cancella la sua partecipazione a un forum del Benedict College, la storica università afroamericana, dopo che l’istituto ha premiato Donald Trump per i suoi sforzi nella riforma della giustizia penale. La decisione di Harris non sfugge al presidente americano: “La candidata molto in difficoltà Kamala Harris non sarà mai in grado” di aiutare le comunità afroamericane. “Mi hanno premiato – twitta Trump – per la riforma della giustizia che aiuterà le comunità afroamericane e che le altre amministrazioni non sono riuscite ad approvare nonostante” i loro sforzi.