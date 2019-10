(ANSA) – CAGLIARI, 26 OTT – Esame dal sapore europeo per il Cagliari: domani contro il Torino la squadra di Maran proverà a difendere il quinto posto in classifica,. “L’entusiasmo può essere una leva importante – ha detto il tecnico, Rolando Maran -. Voglio sottolineare però che l’approccio, l’intensità e l’applicazione sono state quelle delle ultime settimane”. Maran non si fida dei guai del Torino, ancora alla ricerca del passo dello scorso anno. “Vanta uno degli organici più forti del campionato – ha spiegato – è una formazione molto fisica, dobbiamo affrontarla cercando di mettere sul campo quello che abbiamo provato durante la settimana”. Una squadra rossoblù trasformata anche, giocoforza, a causa delle note assenze. Probabile conferma, forse con uno o due aggiustamenti da trasferta, della formazione che domenica ha vinto con la Spal: da valutare le condizioni di Nandez, reduce dagli impegni con la nazionale uruguaiana.