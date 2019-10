(ANSA) – CAGLIARI, 26 OTT – Il tecnico rossoblù Rolando Maran è soddisfatto del suo Cagliari, senza nascondere però la voglia di crescere. “Finora mi è piaciuta la voglia della squadra di rimanere attaccata al risultato anche nelle gare più difficili: è un fattore che va alimentato in ogni circostanza – osserva presentando la gara di domani contro il Torino – Dobbiamo ancora migliorare nella capacità di essere pericolosi, a volte non riusciamo a creare un numero di occasioni pari alla mole di gioco svolta”. E ora tre impegni ravvicinati. “Mi è dispiaciuto aver dovuto sacrificare finora alcuni giocatori che stanno lavorando bene e meriterebbero di giocare – ha detto – Chi in questo momento fuori scalpita ed è un buon segno. Abbiamo tre partite in sette giorni, ben venga la settimana ricca di partite che potrebbe permettermi di sfruttare questa voglia di partecipazione del gruppo”.