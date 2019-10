(ANSA) – ANCONA, 26 OTT – “Tutti, anche le persone anziane come i miei genitori, devono essere messi nelle condizioni” di effettuare dei pagamenti elettronici “senza dover per forza ricorrere alle carte di credito, ma avere strumenti alla portata di tutti: ne stiamo valutando un ampio ventaglio, con zero commissioni per gli acquisti più modesti e comunque con commissioni sensibilmente più basse delle attuali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Ancona all’assemblea della Cna, parlando della manovra.