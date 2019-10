(ANSA) – ROMA, 26 OTT – I campioni del Rally Italia Talent targato Suzuki danno spettacolo a Como. Terminata la prima tappa del Rally Trofeo Aci Como dove hanno realizzato tempi davvero interessanti con le Suzuki Swift gommate Toyo, il pugliese Paolo Garzia in coppia la toscana Ilaria Parrini e il veneto Edoardo De Antoni in coppia con il siciliano Giacomo Vercelli sono partiti per la seconda ed impegnativa Tappa con 6 prove speciali che si concluderà stasera nel centro cittadino. La sesta stagione del GF motori, con lo slogan #rallypertutti, ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti: numeri questi che confermano l’apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014. Strategica la partnership con l’Automobile Club d’Italia del presidente Angelo Sticchi Damiani con particolare attenzione all’Educazione per la Sicurezza Stradale. Sono aperte le iscrizioni online in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it per la settima edizione di Aci Rally Italia Talent 2020.