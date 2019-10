(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 26 OTT – Le Forze armate cilene hanno annunciato oggi la decisione di sospendere il coprifuoco in varie città fra cui Santiago del Cile, Valparaíso, Concepción, Coquimbo e Los Lagos. In dichiarazioni a Radio BioBio, il contrammiraglio Carlos Huber ha spiegato che in sostanza questo significa che “ci manterremo vigili durante la notte, ma senza il sostegno del coprifuoco”. Permane invece lo stato di emergenza di 15 giorni, introdotto il 19 ottobre scorso, che può essere revocato, secondo la Costituzione, unicamente dal presidente Sebastián Pinera che lo ha decretato. Intanto il capo dello Stato si è rallegrato per “la massiccia, allegra e pacifica marcia” che secondo i media ha raccolto ieri sui principali viali di Santiago 1,2 milioni di persone.