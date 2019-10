(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Circa ventimila persone sono scese in piazza oggi a Madrid per una manifestazione contro la secessione della Catalogna promossa dall’ultradestra di Vox. Per le strade ha sfilato una maxi-bandiera spagnola, di mille metri quadrati. El Pais riferisce che il segretario generale di Vox, Javier Ortega Smith, ha accusato i giudici dell’Alta Corte di non aver condannato i leader catalani per ribellione, definendo “ridicola” l’entità delle pene inflitte (dai 9 ai 13 anni, per sedizione e appropriazione indebita). Vox, che alle elezioni del 10 novembre punta a diventare la terza forza del Paese, chiede la sospensione dei diritti fondamentali delle istituzioni catalane, che premono ancora per l’autodeterminazione. Il leader di Vox, Santiago Abascal, ha attaccato anche il premier socialista Pedro Sanchez, accusandolo di aver “dissotterrato vecchi odi” con lo spostamento dei resti di Francisco Franco dal Mausoleo dei caduti della guerra civile in un più discreto cimitero pubblico.