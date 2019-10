(ANSA) – FIRENZE, 26 OTT – Arrestato dai carabinieri a Firenze un uomo di 34 anni per violenza sessuale su una 14enne che, accompagnata dalla madre, si è presentata alla stazione dell’Arma a Rifredi e ha raccontato quello che poco prima aveva detto a sua madre, qualcosa per cui era piombata in uno stato d’animo tale da non riuscire più ad andare a scuola. Da quando aveva circa 9 anni, questo il racconto che ha fatto scattare l’arresto, era stata costretta ad avere rapporti sessuali con un parente, che sarebbe il cugino della madre, persona di cui tutti si fidavano. L’uomo è stato accusato anche di detenzione di materiale pedopornografico. Il 34enne arrestato, hanno ricostruito i carabinieri, frequentava molto spesso la casa della vittima, che a sua volta in molte occasioni si è trovata a casa del parente della madre. Con il passare del tempo le attenzioni dell’uomo sarebbero diventate un’ossessione.