(ANSA) – LECCE, 26 OTT – Non è stato necessario il trasporto in ospedale dell’attaccante della Juve, Gonzalo Higuain, che è stato soccorso nell’infermeria dello stadio via del Mare a Lecce, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura sulla fronte, in seguito alla ferita che si è provocato in uno scontro scontro con il portiere dei giallorossi, Gabriel Vasconcelos Ferreira. Higuain è cosciente e, al contrario delle notizie che sono state diffuse immediatamente dopo i soccorsi, non è stato portato in ospedale a Lecce per sottoporsi a una Tac. L’attaccante rientrerà con la squadra a Torino e qui si sottoporrà agli esami radiologici.