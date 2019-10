(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Brad Binder ha vinto la gara di Phillip Island davanti al compagno di squadra Jorge Martin, entrambi piloti del team Red Bull KTM Ajo. Ha chiuso il podio della Moto2 Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) che con questo piazzamento ha riaperto la corsa per il mondiale. Lorenzo Baldassarri è stato il migliore degli italiani al traguardo risalendo dalla 18/a casella fino al quinto posto, preceduto da Jorge Navarro. Alex Marquez, solo ottavo, ha mancato il primo ‘match ball’ per aggiudicarsi il titolo della classe intermedia. Ne ha approfittato Luthi per ridurre il distacco in classifica generale a 28 punti dallo spagnolo.