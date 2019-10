(ANSA) – PERUGIA, 27 OTT – Sono stati aperti alle ore 7 i seggi elettorali per le elezioni regionali in Umbria. Sono 703.595 gli elettori chiamati oggi al voto in 1.005 seggi, che resteranno aperti fino alle ore 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.(ANSA).