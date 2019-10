(ANSA) – GREENVILLE (TEXAS), 27 OTT – Due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ad una festa in un campus universitario a Greenville, una cittadina del Texas. Lo riferisce la polizia. La sparatoria è avvenuta poco prima di mezzanotte a 24 chilometri a sudovest del Commerce Campus, riferisce il vice capo della polizia nella contea di Hunt, Buddy Oxford. In base a una prima ricostruzione, la sparatoria è avvenuta 15 minuti dopo l’arrivo degli invitati alla festa, dove erano presente 750 persone. I testimoni hanno udito i colpi di pistola, ma al momento non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta dentro o fuori l’edificio. Le due vittime sono state trovate dentro l’università. I feriti sono 14, ma le loro condizioni non sono note.