(ANSA) – BERLINO, 27 OTT – Si sono aperti i seggi per le elezioni regionali che si svolgono in un Land orientale tedesco, la Turingia, guidato da una coalizione rosso-verde a trazione ex-comunista, ma in cui è previsto un nuovo successo dell’Afd: i populisti di estrema destra dovrebbero raddoppiare i voti attestandosi come terzo maggior partito nonostante la radicalità contigua al neonazismo del suo leader locale, Bjoern Hoecke. Nella regione ex-Ddr con capoluogo Erfurt sono chiamati al voto solo circa 1,73 milioni di elettori e l’Alternativa per la Germania (Afd) dovrebbe passare dal 10,6% di cinque anni fa al 21%. L’Afd due mesi peraltro aveva quasi triplicato i propri voti in Sassonia (al 27%) e li aveva poco meno che raddoppiati in Brandeburgo (al 23,5%), altri due Laender orientali.