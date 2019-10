(ANSA) – SEGRATE (MILANO), 27 OTT – Sono ufficialmente ripartiti all’alba di questa mattina i decolli dall’aeroporto di Milano Linate, dopo i primi arrivi di ieri sera, rendendo nuovamente operative anche le partenze dello scalo. Il primo volo decollato dal city airport, il Lufthansa LH279, ha staccato dalla nuova pista alle 6.30 volando verso Francoforte. A bordo una settantina di passeggeri, imbarcati dalla nuova area gate 1-8 felici di poter di nuovo atterrare e decollare a pochi passi dal centro di Milano. In totale le partenze di oggi sono un centinaio. “Sta andando tutto bene”, ha detto Armando Brunini, amministratore delegato di Sea. “Eravamo preparati a eventuali problemi per il solito rodaggio dopo la pausa, ma in questo momento sta andando tutto bene. Tutto sta funzionando liscio”. (ANSA).