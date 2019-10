(ANSA) – BOLOGNA, 27 OTT – “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa!”. È il maxi striscione che campeggia allo stadio di Bologna e con cui sono i tifosi della Sampdoria a manifestare affetto a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna con cui i blucerchiati sono in campo in trasferta al Dall’Ara. Sinisa è rimasto nel cuore anche dei tifosi Samp per il suo passato da calciatore e allenatore della squadra. Mihajlovic oggi non è in panchina. Nei giorni scorsi è tornato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna per la prosecuzione del programma di terapia cui è sottoposto. È il terzo ricovero per il tecnico serbo che da luglio sta combattendo contro una forma di leucemia.