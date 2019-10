(ANSA) – REGGIO EMILIA, 27 OTT – Lui la lascia ma lei inizia a stalkerarlo e minacciarlo con la richiesta di un ‘indennizzo’, di un risarcimento per tutte le volte che gli ha preparato da mangiare. Succede in Emilia dove i carabinieri di Bibbiano (Reggio Emilia) hanno denunciato alla Procura reggiana una casalinga di 45 anni con l’accusa di atti persecutori e minacce. La donna avrebbe tempestato l’ex partner, un operaio di 40 anni, con migliaia di telefonate, anche sul luogo di lavoro, centinaia di messaggi audio inviati via chat e altre centinaia di sms. Ai carabinieri si è rivolto l’uomo denunciando quanto stava capitando. L’aver cambiato utenza telefonica non è bastato: da alcuni mesi, dalla fine della relazione con la donna, quest’ultima aveva iniziato a fargli continue telefonate, a inviargli incessantemente messaggi audio e di testo. Secondo quanto ricostruito, dopo i primi tentativi per cercare di riconquistare l’uomo, la 45enne avrebbe cambiato atteggiamento diventando molesta e anche minacciosa. Fino a cominciare a chiedergli un ‘indennizzo’, un risarcimento per tutte le volte che gli aveva cucinato.(ANSA).