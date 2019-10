(ANSA) – BARCELLONA, 27 OTT – Decine di migliaia di persone stanno marciando a Barcellona per protestare contro il movimento separatista della Catalogna che ha prodotto la peggiore crisi politica della Spagna da decenni. La polizia afferma che 80.000 persone si sono radunate stamane in una delle strade principali della città, con molte bandiere spagnole e catalane. “Anche noi siamo catalani, fermate questa follia”, si legge su uno degli striscioni in inglese. La manifestazione a favore dell’unità spagnola arriva dopo diversi giorni di proteste – alcune delle quali si sono trasformate in violenti scontri con la polizia – da parte di separatisti catalani contro la condanna di 9 leader indipendentisti per il fallito tentativo di secessione nel 2017. Secondo i sondaggi, i 7,5 milioni di residenti nella ricca regione della Catalogna sono divisi in modo più o meno uniforme sulla questione della secessione.