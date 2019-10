(ANSA) – BOLOGNA, 27 OTT – Il Bologna batte 2-1 la Samp nel lunch match della nona giornata di campionato e sale a quota 12 in classifica, lasciando i blucerchiati all’ultimo posto. I padroni di casa, che non vincevano da cinque giornate, sono andati in vantaggio con Palacio a inizio ripresa, ma Gabbiadini al 19′ ha pareggiato con un gran tiro dal limite. E’ stato Bani, al 33′, ha regalare il successo alla squadra di Mihajlovic.